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محطات عطرة في الإذاعة

2/22/2024 7:26:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري ورئيس قسم التحرير ومراجعة البرامج د.يوسف الشمري، تم ظهر أمس الاول تسجيل حلقات المسلسل الديني «محطات عطرة»، من تأليف أحمد البحر وتمثيل عبدالناصر الزاير وحسن إبراهيم وفهد العبدالمحسن وحسين الرفاعي وعلي الحسيني وحسين المفيدي وأسامة المزيعل، ويتصدى للتنسيق الفني عبدالكريم إسماعيل.
حلقات «محطات عطرة» سيتم بثها يوميا في شهر رمضان عبر اثير اذاعة البرنامج العام، وهو سيسلط الضوء على الاحاديث النبوية الشريفة وأثرها على حياة الإنسان في وقتنا الحالي.

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