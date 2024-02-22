بالفيديو بعد غيابك عني دراما مختلفة تنافس بقوة في رمضان



إلهام الفضالة: «شاهة» شخصية مريضة.. الجمهور يكرهها مرة ويحبها أخرى

تركي اليوسف: أعطيت بسخاء وضحيت بالكثير ولم أجد سوى النكران والجحود

مرام: أقدم شخصية فتاة يتيمة تعيش تحت رحمة إخوانها وأمها بسبب عدم زواجها

شهاب جوهر: «شعلان» استفزني.. واتفقت مع الهواري على تقديم عمل مختلف

سائد الهواري: الفضالة نجمة كبيرة لها جمهورها وجسّدت شخصية المريضة بعفوية شبنم خان: تصدمني أشياء كثيرة لم أتوقعها و«شاهة» تنافسني على قلب «شعلان»!



ياسر العيلة

من الأعمال المتوقع أن تحقق تواجدا دراميا قويا في رمضان المقبل المسلسل الجديد «بعد غيابك عني»، تأليف الكاتبة المتميزة علياء الكاظمي، إنتاج شركة «دريم بيكتشرز» التي حشدت للعمل كل العناصر المميزة وراء الكاميرا كالإخراج والتصوير والمونتاج والكتابة، وأمام الكاميرا فريق من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

«الأنباء» تواجدت في موقع التصوير والتقت عددا من نجوم العمل ومخرجه الذين تحدثوا عنه على النحو التالي:

في البداية، قالت النجمة إلهام الفضالة: «دريم بيكتشرز» شركة جديدة وفي بدايتها لكنها تركت لها بصمة كبيرة في عالم الإنتاج الفني، لأننا لا نفكر في المردود المادي بقدر تفكيرنا في المحتوى الذي نقدمه وراحة الفنانين الذين يعملون معنا، وتوفير كل الإمكانات لتخرج أعمالنا بصورة مميزة، وللأمانة الفنان شهاب جوهر لم يقصر، «وما عنده بخل»، في مسألة الإنتاج مثلما يحدث من بعض المنتجين.

وعن تعاونها للمرة الأولى مع الكاتبة علياء الكاظمي، قالت: علياء إنسانة جميلة ولطيفة «وايد»، وسعيدة بالتعاون معها، فهي مؤلفة لها طرح اجتماعي جميل في أعمالها، وأنا اكتشفت هذا الشيء عندما دخلت العمل، وصرحت بأن الكاتبة هي علياء الكاظمي، حيث وجدت أن عندها «فانز كبير» ومتابعين وقراء كثيرين يحبون أعمالها.

وحول الجديد الذي تقدمه في هذا العمل، ردت: «راح تشوف شيء مختلف»، والجمهور سيشاهد إلهام الفضالة بشكل جديد، وأجسد شخصية «شاهة» اللي بصراحة «تكسر خاطري»، والجمهور سيكرهها مرة ويحبها أخرى، مكملة: «شاهة» شخصية مريضة ومرضها هو الذي دمرها وضيعها، مشيرة إلى أن هناك مشاهد لـ «شاهة» ستجعل الجمهور «يسبها» لكنهم لا يعلمون أن هذه الإنسانة لا ترى الذي يراه المشاهدون، لأن هناك غمامة على عينيها، فهي لا ترى إلا شيئا واحدا في الحياة وهو حبها القديم شعلان (شهاب جوهر)، بالإضافة إلى أن حياتنا كلها كانت سوداء خالية من الإحساس والمشاعر والروح، وتتوالى الأحداث.

وتطرقت الفضالة إلى رأيها في تعاونها الأول مع النجم السعودي تركي اليوسف، حيث قالت: «يهبل والله»، فـ«أبو محمد» من الشخصيات الرائعة المثقفة ما شاء الله عليه نسمة في اللوكيشن ما نسمع له حس، يدخل ويخرج بدون صوت، وأنا سعيدة جدا بالتعاون معه».

أما عن رأيها في الشخصية الجريئة التي يقدمها النجم شهاب جوهر في المسلسل، فأوضحت: شهاب عالم ثان، وللعلم عندما شاهدت دوره في المونتاج قلت «شمسوي شهاب؟» فهو نقلنا إلى عالم ثان في هذا العمل.

بدوره، قال الفنان شهاب جوهر: مسلسلنا «بعد غيابك عني»، تأليف علياء الكاظمي، إخراج سائد الهواري، ومن بطولة إلهام الفضالة ويشاركها نجم من المملكة العربية السعودية وهو الفنان تركي اليوسف، ونخبة من النجوم، وإن شاء الله التوفيق يكون حليفنا، ونقدم شيئا جميلا للجمهور.

وعن وجود عملين له هذا العام في شهر رمضان، وهما «خواتي غناتي» و«بعد غيابك عني»، قال: «خواتي غناتي» خارج شهر رمضان، وأشارك فقط بمسلسل «بعد غيابك عني» في الشهر الفضيل.

وحول شخصية «شعلان» التي يجسدها في العمل، خاصة أن فريق المسلسل يراهن على نجاح هذه الشخصية، رد: شخصية «شعلان» مختلفة عن جميع أدواري السابقة، وتعمدت أن أقدمها بعد أن استفزتني للأمانة، وصنعت منها أجواء «حلوة» لأنها كانت تتجه إلى منحى آخر، فجلسنا مع الكاتبة وكانت عندي فكرة للشخصية، والحمد لله الكاتبة تقبلتها وطورنا شخصية «شعلان» إلى الصورة الحالية.

وعما ذكرته النجمة إلهام الفضالة بأن العمل غير تقليدي وأنها انبهرت بعد ان شاهدت مونتاج المشاهد التي تم تصويرها، قال شهاب: أنا دائما أبحث عن التقنيات الحديثة والمتطورة، والحلو في الموضوع ان تكون فنانا ومنتجا وملماً بهذه الأمور ومتابعا لمجريات السوق، لذلك سعيت لأن أوفر المعدات الحديثة التي تفيد العمل على مستوى الصورة والإضاءة من كاميرات وعدسات لأنه في النهاية نريد تقديم عمل بأفضل مستوى، وجلسنا مع المخرج سائد الهواري الذي تعاونا معه من خلال مسلسل «خواتي غناتي»، وكان شرطي أن نقدم عملا مختلفا تماما في الرؤية الإخراجية عن السابق.

وعن السخاء في إنتاج «بعد غيابك عني» الذي أشاد به فريق العمل، وهل ذلك يعود لكونه ممثلا، وعمل مع منتجين آخرين فحاول أن يتفادى الصعوبات والمشاكل التي كانت تقابله وقت تصوير تلك الأعمال؟ أوضح: الإنتاج بالنسبة لي يسير من خلال آلية خاصة، وبالنهاية كوني ممثلا فقد مررت بظروف كثيرة كانت نتائجها أن الممثل كلما كان مرتاحا ومواقع التصوير جديدة والأكسسوارات على المستوى المطلوب للمشهد الدرامي فكل هذه الأمور تنعكس على العمل بشكل إيجابي، لذلك لا أريد ان أبخس حق المشاهد او حق القناة التي ستعرض العمل، لأنني ببساطة أستطيع تنفيذ شغلي بنصف تكلفته الحقيقية لكن لن يكون بالمستوى اللائق.

وقال الفنان تركي اليوسف: سعيد بوجودي في الكويت الحبيبة التي أحرص على زيارتها بين الفترة والأخرى، وعندما تواصل معي الزملاء في شركة الإنتاج للمشاركة في العمل بوجود النجمة الزميلة العزيزة إلهام الفضالة في أول تعاون فني يجمعنا معا، وللحقيقة أحببت تلك المشاركة الجميلة، ومع الأخ الفنان اللطيف «الحلو» شهاب جوهر، فحضوره جميل في المسلسل، وكانت لي أيضا تعاونات سابقة مع المخرج سائد الهواري فكل هذه الأمور كانت مشجعة على أننا سنقدم شيئا مميزا بإذن الله، خاصة أن الدراما الكويتية لها طعم ورونق خاص.

وعن دوره، كشف: أجسد شخصية مذيع تلفزيوني شهير وعندي مشاكل اجتماعية مع زوجتي وقصة حب من طرف واحد لم تكتمل، ودوري من الأدوار التي لم أقدم مثلها من قبل، فهو إنسان من هؤلاء الطيبين جدا لدرجة الاستفزاز من أجل مشاعر ابنته وإنقاذ بيته من الانهيار، خاصة انه رجل أعطى بسخاء وضحى بالكثير ولم يجد سوى الجحود والنكران، واستطرد: لا بد أن أذكر الكاتبة علياء الكاظمي، فهذه تجربتي معها للمرة الأولى.

بينما قال المخرج الكبير سائد الهواري: حقيقة هذا ثاني عمل يجمعني مع النجمة إلهام الفضالة خلال هذا الموسم، حيث جمعنا العمل الأول بعنوان «خواتي غناتي»، إنتاج «المجموعة الفنية» وشركة «دريم بيكتشرز»، وحاليا نكرر التعاون من خلال «بعد غيابك عني»، لكن بشكل مختلف، فالعمل يدور في إطار رومانسي ضمن حالة «مرضية»، وللمرة الأولى النجمة إلهام الفضالة ستقدم شخصية مريضة نفسيا وتظهر من خلاله بشكل عفوي وطبيعي، والمريض النفسي بشكل عام ليس له سلوك واضح وردود أفعال مختلفة، وزادت النجمة إلهام الفضالة على الشخصية تفاصيل تثري الأحداث، خاصة أن الورق الذي كتبته الكاتبة علياء الكاظمي جميل جدا، فأعمالها التي قدمتها في السنوات الأخيرة ناجحة وهي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر أعمالها دائما، أنا جدا مستمتع بهذا المسلسل ومعي فريق أعتقد انه سيكون قويا جدا في سباق رمضان لهذا العام.

وتحدثت الفنانة شبنم خان، قائلة: كالعادة، أكون جزءا من الأعمال التي تنتجها شركة «دريم بيكتشرز»، خاصة أن القائمين عليها وعلى رأسهم الفنان شهاب جوهر يبذلون مجهودا كبيرا بأن تصل الشركة لأعلى مستوى، وأن تصبح عالمية بإذن الله، وهذا الشيء يسعدني بأن أكون جزءا من عائلة الشركة.

وحول دورها في العمل، ردت: أجسد شخصية «هناء» وهي إنسانة طيبة وعلى نيتها، كل الذي تريده أن تشعر بالأمان مع الشخص الذي تحبه، وتكون أسرة معه، لكن تصدم بأشياء كثيرة لم تتوقعها ولم تهيئ نفسها لها، وتسعى دائما إلى كسب قلب «شعلان» وتحدث صراعات مع منافستها في حبه شاهة (إلهام الفضالة).

من جانبها، قالت النجمة مرام: عندما كلمني الفنان شهاب جوهر عن العمل وفكرته رحبت به على الفور، خاصة في وجود النجمة إلهام الفضالة، فهي غنية عن التعريف وحاليا من أهم نجمات الصف الأول، وأي فنانة تطمح للتعاون معها، وقد كان آخر عمل جمعنا معا مسلسل «نفس الحنين»، لكن لم تجمعني معها أي مشاهد، والشيء نفسه في هذا العمل أيضا تجمعني بها مشاهد قليلة، وللأمانة الجماعة خيروني بين أكثر من «كاراكتر» في القصة فوقع اختياري على شخصية «نوال» وهي بنت يتيمة تعيش تحت رحمة إخوانها، وصلت إلى سن الزواج وأمها كانت السبب في عدم زواجها إلى الآن، مشيرة إلى أن الفنانة شهد السلمان هي أكثر فنانة تجمعها بها مشاهد في المسلسل.

وعن حالتها الصحية، خاصة أنها تعرضت لأكثر من وعكة خلال الفترات الماضية، قالت: الصحة ليست بيد أحد حتى لو عاش حياة صحية مثالية، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنا أعاني أساساً من الربو وأول وعكة تعرضت لها كانت أثناء تصويري مسلسل «نفس الحنين»، ودخلت في غيبوبة ولم أكن أعلم أنني مريضة لهذه الدرجة وعقب أخذ العينات اكتشفت وجود تعب في الرئة وأنا حاليا أتعالج منها.

جدير بالذكر أن مسلسل «بعد غيابك عني»، من تأليف: علياء الكاظمي، إخراج: سائد الهواري، بطولة: إلهام الفضالة وشهاب جوهر وتركي اليوسف ومرام وعبدالله عبدالرضا وسلطان الفرج وشهد سلمان وإيمان فيصل وشبنم خان وفيّ الشرقاوي وروان العلي وشملان العميري، وغيرهم.

ومدير إدارة الإنتاج «الخبرة»: حسين يونس، مدير الإضاءة والتصوير المميز دائما: علاء الحوساني، مخرج منفذ: يعقوب حميد، مخرج فني: أحمد السلمان، مدير إنتاج: عبدالرحمن سودان.