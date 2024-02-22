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جمعية الفنانين نجحت باستحضار العرضة

2/22/2024 7:26:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
نجحت جمعية الفنانين الكويتيين باستحضار الماضي الجميل وعاداته الجميلة خصوصا في احتفالاتنا الوطنية وذلك من خلال استحضارها فن «العرضة» هذا الفن الكويتي الاصيل الذي يعتبر احد الفنون البرية الحربية التي يعشقها الكبار والصغار لما يحمل بين طياته ارقى معاني الحب والتضحية للوطن الغالي.
حضر هذه الاحتفالية المميزة التي اقامتها جمعية الفنانين وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب الرئيس الملحن القدير انور عبدالله، ورئيس لجنة المسرح بالجمعية امين السر المخرج عبدالله عبدالرسول إلى جانب الأعضاء فتحي الصقر وزبير العميري وعدد كبير من الحضور العاشق لهذا الفن الجميل الذي تم تقديمه بأسلوب جميل حتى يتعرف عليه الجيل الحالي عن قرب من خلال 10 فرق فنون شعبية هي (أولاد عامر ـ الجهراء ـ القصر الأحمر ـ حمد بن حسين ـ العميري ـ معيوف مجلي ـ الماص ـ ناصر بو عوض ـ الفنطاس ـ فهد بن حسين).
وفي تصريح صحافي، أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اهتمام وزارة الاعلام بإقامة فعاليات متنوعة تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية، موضحا أن «العرضة» فن جميل موروث من آبائنا وأجدادنا وتؤدى في الساحات والفرجان، مبينا أن الفرق الشعبية لها دور كبير في الحفاظ على هذا الفن وإبرازه وخاصة في فترة الاحتفالات الوطنية، شاكرا جمعية الفنانين الكويتيين على هذه الاحتفالية الجميلة، واصلا شكره للفرق الشعبية التي شاركت في احياء هذا الفن الجميل في هذه الاحتفالية.

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