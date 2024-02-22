البورصة على موعد تنفيذ المراجعة الأولى لمؤشر MSCI يوم الخميس المقبل



«بيتك» يعلن الانتهاء من تنفيذ الاندماج عن طريق الضم مع «الأهلي المتحد» 12.6 مليار دينار القيمة السوقية لـ «بيتك».. تمثل 28.3% من الإجمالي



شريف حمدي

تترقب بورصة الكويت أداء استثنائيا خلال الأسبوع المقبل الذي سيشهد 3 جلسات تداول فقط، حيث سيتم تنفيذ المراجعة السنوية الأولى لمؤشر مورغان ستانلي (MSCI) الذي سيدخل حيز النفاذ في مزاد الإغلاق بجلسة الخميس المقبل الموافق 29 فبراير، وهذه أول مراجعة للمؤشرات الأجنبية لسوق الكويت خلال العام الجاري.

واختتمت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الجاري على أداء إيجابي مدعوما بسلسلة الارتفاعات التي استمرت على مدار 3 جلسات متتالية زاد خلالها مؤشر السوق الأول الذي يضم أغلب الشركات القيادية إلى أعلى من 8100 نقطة.

وأنهت البورصة جلسة تداولات الأسبوع بأداء متماسك، وذلك بعدما اكتست المؤشرات باللون الأحمر في الجلسة الختامية إثر أداء غلب عليه التذبذب في سلوك المتداولين وتراجع معدلات السيولة لتنخفض المؤشرات بنسبة طفيفة، وذلك استباقا لعطلة التحريـــر واليوم الوطني، حيــث من المقرر ان تعطل البورصة أعمالها يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ورغم هذا التراجع بجلسة أمس، إلا ان التعاملات الأسبوعية شهدت مكاسب لافتة خاصة على مستوى القيمة السوقية التي ارتفعت بنسبة 1% بإضافة 476 مليون دينار.

فيما تراجعت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بنسبة 18.5% بمحصلة أسبوعية 299 مليون دينار بمتوسط يومي 60 مليون دينار مقابل 367 مليون دينار بمتوسط يومي 73.5 مليون دينار الأسبوع الماضي.

أما أحجام التــداول فتراجعت بقدر محدود بنسبة 0.5% بإجمالي كميات اسهم متداولة 1.372 مليار سهم مقابل 1.379 مليار سهم الأسبوع الماضي.

وسجلت المؤشرات ارتفاعات جماعية بنهاية التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% بإضافة 89 نقطة ليصل المؤشر إلى 8128 نقطة ارتفاعا من 8039 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1% بمكاسب 67 نقطة ليصل المؤشر إلى 6074 نقطة مقارنة بـ 6007 نقاط الأسبوع الماضي، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% أيضا من خلال مكاسب 81 نقطة ليصل إلى 7414 نقطة ارتفاعا من 7333 نقطة الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بنسبة 1.5% لتصل إلى 5.44 مليارات دينار من نحو 5.36 مليارات دينار الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لأحدث بيانات بورصة الكويت.

وأسفرت تحركات الأجانب عن رفع نسب التملك في اسهم السوق الأول خلال الأسبوع في أسهم 8 شركات، مقابل تراجعها في أسهم 5 شركات، واستقرت في أسهم 20 شركة.

إلى ذلك، أسدل الستار على عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد الكويتي أمس، وذلك بإعلان «بيتك» الانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج عن طريق الضم.

وكشف «بيتك» في بيان نشر على موقع البورصة أمس، أنه تمت زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لـ «بيتك» من 14.76 مليار سهم إلى 15.69 مليار سهم عن طريق إصدار 931.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية التي تبلغ 100 فلس للسهم، مع علاوة إصدار والتي تمثل الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، وقيمتها السوقية في تاريخ تنفيذ الاندماج.

وتتضمن الزيادة في رأس المال 889.9 مليون سهم تم تخصيصها لمجموعة «بيتك» مقابل إجمالي ملكيتها من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، والتي ستتم معالجتها كأسهم خزينة ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة بيتك.

وأوضح «بيتك» أن الأثر المالي لذلك الإجراء سيظهر في البيانات المالية المجمعة للربع الأول من عام 2024، وكل الآثار المالية المترتبة على الاندماج.

وبإتمام عملية الاندماج، بلغت القيمة السوقية لأكبر بنك إسلامي بالبلاد 12.6 مليار دينار تشكل 28.3% من إجمالي القيمة للبورصة الكويتية.