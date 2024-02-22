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اختتام السور المشترك 2024 بين لواء 26 وقوة سبارتن

2/22/2024 7:26:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم التمرين المشترك «السور 2024» فعالياته ونفذتـــه القوة البريــــة الكويتية، ممثلة بلواء السور الآلي/26 و«قوة سبارتن» الأميركية الصديقة بميدان الاديرع شمالي البلاد.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي والجــــــاهزية القتالية وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات المشاركة الكويتية والأميركية الصديقة.

MENAFN22022024000130011022ID1107889052

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