اختتام السور المشترك 2024 بين لواء 26 وقوة سبارتن

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتم التمرين المشترك «السور 2024» فعالياته ونفذتـــه القوة البريــــة الكويتية، ممثلة بلواء السور الآلي/26 و«قوة سبارتن» الأميركية الصديقة بميدان الاديرع شمالي البلاد.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي والجــــــاهزية القتالية وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات المشاركة الكويتية والأميركية الصديقة.
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