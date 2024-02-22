تطوير برامج تعليم ذوي الإعاقة لتلبية احتياجات سوق العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» عن إجراء دراسة خاصة لتطوير البرامج التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، موضحا ان هناك اجتماعات تنسيقية لمناقشة الدراسة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية بهدف تطوير البرامج التأهيلية والتدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متكاملة تمنح المتدرب المجتاز لها شهادة معتمدة تخوله الدخول إلى سوق العمل. وبين المصدر انه سيتم التركيز على إنشاء ورش متعددة تراعي التغييرات التي تطرأ على احتياجات المجتمع وسوق العمل وبما يتناسب وقدرات مختلف فئات ذوي الإعاقة.
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