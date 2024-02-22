التربية حددت أوقات الدوام المرن خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدرت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان آلية مواعيد تطبيق الدوام المدرسي المرن للعاملين من الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة لشهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2023-2024.
وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية للعاملين في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) وجميع مراحل التربية الخاصة ستكون بواقع 3 ساعات ونصف عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للعاملين بالمرحلة الابتدائية 4 ساعات للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بينما المرحلتان المتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 4 ساعات ونصف عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 30 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.
وأوضحت أن على الإدارة المدرسية متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة، مضيفة أنه تلغى جميع حالات تخفيف ساعات العمل من الدوام خلال شهر رمضان المبارك باستثناء الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
من جانب آخر، شهد يوم أمس الخميس غيابا جماعيا لطلبة المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة.
وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» ان الغياب كان جماعيا في اغلب المدارس، حيث سجلت نسبة الحضور 0%، مشيرة إلى ان المعلمين التزموا بالحضور حتى نهاية الدوام. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية أبلغت المناطق التعليمية بنسبة الحضور والغياب الجماعي للطلبة. هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التربية لتخصيص بصمة لمرة واحدة لجميع موجهي المواد الدراسية كإثبات الحضور والانصراف، مشيرة إلى ان البصمة ستكون مفتوحة خلال ساعات العمل لجميع التواجيه الفنية.
وذكرت المصادر ان الهدف من هذا الإجراء بسبب خصوصية عمل الموجهين وتنقلهم بين المدارس لأداء أعمالهم.
من جانبه، تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مدرسة ثانوية نورية الصبيح بمنطقة الجهراء التعليمية، حيث اطلع على تفاصيل الحادثة التي حصلت يوم أمس وأمر بمواصلة إجراءات التحقيق.
كما تفقد الوزير العدواني إدارة منطقة الجهراء التعليمية واطلع على سير العمل فيها، كما شدد على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات مع أي مخالفة. هذا، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن الوزارة اتخذت الإجراءات الخاصة بشأن فتح تحقيق موسع حول الواقعة التي حدثت بإحدى مدارس المرحلة الثانوية، وسيتم رفع التقرير بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الوهيدة في بيان صحافي، أنه إثر واقعة حصلت في مدرسة ثانوية للبنات بين طالبة وأطراف خارجية وحفاظا على سلامة المتعلمين والهيئة التعليمية تمت الاستعانة بالشرطة النسائية بالتنسيق المباشر والوثيق مع وزارة الداخلية. وأكد حرص وزارة التربية على أمن وسلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية في مدارسها من خلال ضبط الإجراءات الإدارية وتطبيق النظم واللوائح لضمان بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب والمعلمين على حد سواء.
من جانب آخر، أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مديرة إدارة البحوث القانونية والتظلمات منى عوض للتقاعد.
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