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التربية حددت أوقات الدوام المرن خلال رمضان

2/22/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدرت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان آلية مواعيد تطبيق الدوام المدرسي المرن للعاملين من الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة لشهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2023-2024.
وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية للعاملين في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) وجميع مراحل التربية الخاصة ستكون بواقع 3 ساعات ونصف عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للعاملين بالمرحلة الابتدائية 4 ساعات للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بينما المرحلتان المتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 4 ساعات ونصف عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 30 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.
وأوضحت أن على الإدارة المدرسية متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة، مضيفة أنه تلغى جميع حالات تخفيف ساعات العمل من الدوام خلال شهر رمضان المبارك باستثناء الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
من جانب آخر، شهد يوم أمس الخميس غيابا جماعيا لطلبة المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة.
وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» ان الغياب كان جماعيا في اغلب المدارس، حيث سجلت نسبة الحضور 0%، مشيرة إلى ان المعلمين التزموا بالحضور حتى نهاية الدوام. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية أبلغت المناطق التعليمية بنسبة الحضور والغياب الجماعي للطلبة. هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التربية لتخصيص بصمة لمرة واحدة لجميع موجهي المواد الدراسية كإثبات الحضور والانصراف، مشيرة إلى ان البصمة ستكون مفتوحة خلال ساعات العمل لجميع التواجيه الفنية.
وذكرت المصادر ان الهدف من هذا الإجراء بسبب خصوصية عمل الموجهين وتنقلهم بين المدارس لأداء أعمالهم.
من جانبه، تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مدرسة ثانوية نورية الصبيح بمنطقة الجهراء التعليمية، حيث اطلع على تفاصيل الحادثة التي حصلت يوم أمس وأمر بمواصلة إجراءات التحقيق.
كما تفقد الوزير العدواني إدارة منطقة الجهراء التعليمية واطلع على سير العمل فيها، كما شدد على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات مع أي مخالفة. هذا، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن الوزارة اتخذت الإجراءات الخاصة بشأن فتح تحقيق موسع حول الواقعة التي حدثت بإحدى مدارس المرحلة الثانوية، وسيتم رفع التقرير بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الوهيدة في بيان صحافي، أنه إثر واقعة حصلت في مدرسة ثانوية للبنات بين طالبة وأطراف خارجية وحفاظا على سلامة المتعلمين والهيئة التعليمية تمت الاستعانة بالشرطة النسائية بالتنسيق المباشر والوثيق مع وزارة الداخلية. وأكد حرص وزارة التربية على أمن وسلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية في مدارسها من خلال ضبط الإجراءات الإدارية وتطبيق النظم واللوائح لضمان بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب والمعلمين على حد سواء.
من جانب آخر، أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مديرة إدارة البحوث القانونية والتظلمات منى عوض للتقاعد.

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