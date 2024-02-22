سفراء لـ الأنباء الكويت أيقونة لنشر السلام وتحظى بتقدير المجتمع الدولي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
رفع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.
وأشاد السفراء بالدور الفاعل الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا، موضحين أنها دولة مرموقة تحظى باهتمام وتقدير المجتمع الدولي وأيقونة لنشر السلام في مختلف أنحاء العالم.
السعودية
في البداية، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، مضيفا ان المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يشاركون الأشقاء في الكويت فرحتهم ويعتبرونها مناسبة كويتية - سعودية، وذلك لما يربط البلدين والشعبين من أواصر قربى وجوار ومصير مشترك.
وأضاف: هذه المناسبة تذكر الأجيال المتعاقبة من الكويتيين بالجهود الكبيرة التي قام بها المؤسسون من أجل ترسيخ دعائم الدولة التي باتت تحظى بالاهتمام والتقدير من المجتمع الدولي، وأيقونة لنشر السلام من خلال علاقاتها المتميزة مع الدول والمنظمات الدولية، مبينا ان يوم التحرير يستذكر فيه أبناء وبنات الكويت التضحيات الكبيرة خلال فترة الغزو المريرة التي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنهم، وبفضل الله وحمده استطاعت الكويت وخلال فترة قصيرة من النهوض واستكمال مسيرة النمو والتطور حتى أصبحت عنصرا فعالا يسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
ووصف بن سعد العلاقات السعودية - الكويتية بالتاريخية والتي تتميز بأنها أخوية وراسخة وتحظى باهتمام وتقدير القيادة السياسية في البلدين، وهذا ما يؤكده البيان الختامي بعد زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة الشهر الماضي، على تعزيز العلاقات المتينة بشراكة استراتيجية تشمل كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والثقافية، وغيرها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.
الإمارات
من جانبه، رفع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر حامد النيادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي الشقيق بقيادة صاحب السمو الأمير، متمنيا أن يديم الله على كويت الخير العزة والرفعة والرخاء والتقدم، في ظل قائد مسيرتها وبسواعد أبنائها.
وأشاد النيادي بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، معربا عن ثقته في نمو وتطور العلاقات الثنائية بمختلف المجالات بفضل الرعاية التي تحظى بها من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023، مؤكدا على دور القطاع الخاص وتحفيز القيادة لتعزيز الاستثمارات، مبينا أن التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين البلدين من شأنه ان يساهم أكثر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، لافتا إلى ان الإمارات تشارك شقيقتها الكويت في الاحتفال بالأعياد الوطنية كما ان السفارة تتزين بألوان العلم الكويتي خلال فترة الأعياد الوطنية.
بريطانيا
ومن جهتها، هنأت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن هذا العام له أهمية خاصة في تاريخ المملكة المتحدة والكويت، حيث نحتفل بمرور قرن وربع من الشراكة بين بلدينا، متأملين بكل فخر واعتزاز بكل ما حققناه معا، بما في ذلك تعاوننا للدفاع عن سيادة الكويت وسلامة أراضيها خلال حرب الخليج الأولى، وأتمنى للجميع قضاء وقت ممتع مع أحبائهم.
الصين
من ناحيته، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي: يطيب لي أن أتقدم نيابة عن جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسي، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا، متمنيا لشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
أضاف جيانوي: إنني إذ أشارك أبناء الكويت البهجة والسرور بهذه المناسبة العزيزة، فإنني أنتهز الفرصة لأعرب عن كامل الاستعداد والحرص للعمل مع الزملاء الكويتيين لتعزيز التعاون الثنائي.
الاتحاد الأوروبي
في السياق ذاته، رفعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينين أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي الصديق.
وقالت كويستينين: يقدر الاتحاد الأوروبي قيمة الصداقة الوطيدة مع الكويت، التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء، متطلعة إلى العمل مع الحكومة والشعب الكويتي لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز النمو المستدام، والعمل على نشر السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.
فرنسا
ومن جهتها، قال السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر: بالنيابة عن فرنسا، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على تعميق تعاونها مع الكويت على أساس من الثقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وتابعت: يصادف هذا العام الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير الكويت وانتهاء حرب الخليج، لقد كانت فرنسا عضوا نشطا في قوات التحالف التي ساعدت في تحرير الكويت، إن وجودنا كحلفاء جنبا إلى جنب في الحرب، خلق علاقات خاصة جدا، تتجاوز روابط الصداقة العادية بين البلدين.
سوسرا
بدوره، قال السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي: نيابة عن الحكومة السويسرية، أتقدم بخالص التمنيات الطيبة لمقام صاحب السمو الأمير وعموم شعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية لهذا البلد الحر المسالم والصديق.
وزاد بالميلي: سويسرا فخورة بالصداقة طويلة الأمد، لافتا إلى أن الكويت تتمتع بتقاليد مهمة في تعزيز الحوار وإقامة علاقات جيدة مع جميع أعضاء المجتمع الدولي، كما أن الكويت وشعبها يبنون الجسور ويبحثون عن أصدقاء وليس أعداء.
إيطاليا
وقال السفير الإيطالي المعين لورينزو موريني: باسمي ونيابة عن حكومة وشعب إيطاليا، يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الكويتية والشعب الصديق، متمنيا للكويت وشعبها دوام الاستقرار والسلام والازدهار.
وذكر ان هناك اهتماما إيطاليا كبيرا بالكويت، لاسيما ان إيطاليا تنظر إلى الكويت كنموذج متقدم في الاستقرار والتسامح والديموقراطية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تطورت إلى شراكة ديناميكية طويلة الأمد في جميع المجالات.
كندا
وقالت السفيرة الكندية لدى البلاد عاليا مواني: يشرفني باسم كندا والكنديين أن أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت، مضيفة ان كندا والكويت شريكان، تربطهما قيم مشتركة وروابط قوية، وتفتخر بلادنا بأنها لعبت دورا في تحرير الكويت، ولديها الآن أفراد من القوات المسلحة الكندية متمركزون في مركز الدعم العملياتي الخاص بنا في الكويت، مما يتيح الأمن والاستقرار والمشاركة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة، متطلعة إلى تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في السنوات المقبلة.
كرواتيا
وأعرب عميد السلك الديبلوماسي الأوروبي سفير جمهورية كرواتيا أمير موهاريمي عن خالص التهاني نيابة عن مواطني كرواتيا، مضيفا انه يغتنم الفرصة للتعبير عن ثقته في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين دولتينا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل رفاهية مواطنينا.
النمسا
وهنأ سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا للكويت وشعبها مستقبلا سعيدا ومزدهرا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
وتابع وربا: تؤثر الصراعات المسلحة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على كل من الكويت والنمسا، ونؤمن بأن التعاون ضروري للتغلب على هذه الأوقات الصعبة، ولذلك اتفقت دولتانا على تبادل وجهات النظر وتقييم الوضع بانتظام، وتعزيز تعاوننا الذي أثبت نجاحه على مدار 62 عاما من العلاقات الديبلوماسية.
هولندا
في السياق ذاته، قال سفير هولندا لدى البلاد لورنس ويستهوف: أتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال والـ 33 للتحرير.
وأضاف ويستهوف: يسرني أن أعلن أنه في 2024، ستحتفل هولندا والكويت بالذكرى الـ 60 للعلاقات الديبلوماسية بينهما، وإنني على ثقة من أنه من خلال الجهود التعاونية والمكثفة، ستستمر العلاقات الودية والتعاون الدائم، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، بين بلدينا في الازدهار في السنوات المقبلة، وسيكون هذا التقدم في مصلحة شعوبنا، كما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار.
ألمانيا
وقال السفير الألماني لدى البلاد هانز كريستيان فون رايبنيتس: بالنيابة عن السفارة الألمانية، أود أن أستغل هذه المناسبة لتقديم التهاني للكويت الصديقة، ولصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وجميع أفراد الشعب الكويتي.
وزاد: تستطيع الكويت أن تنظر بفخر كبير إلى 63 عاما من التطور المدهش، حيث نشأت دولة حديثة ومتطورة على شواطئ الخليج العربي.
إسبانيا
وهنأ السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، قائلا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أطيب تمنياتنا بالرخاء والسعادة لجميع أفراد الشعب الكويتي، فضلا عن رسالة صداقة وثيقة من الحكومة والشعب الإسبانيين.
وأكد اغيلار أهمية الشراكة الاستراتيجية التاريخية والمثمرة بين البلدين، متمنيا أن تشهد العلاقات تقاربا أقوى طوال هذا العام، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
بلجيكا
وقال سفير بلجيكا لدى البلاد كريستيان دوومز: أود باسم جلالة الملك وشعب بلجيكا أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي، مشيرا إلى ان بلجيكا والكويت تتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات الديبلوماسية القوية القائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، وتتركز جهودنا على تكثيف الحوار السياسي وتعزيز تعاوننا الاقتصادي.
كوريا
من ناحيته، أعرب سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها عن تهانيه بالأعياد الوطنية قائلا: نيابة عن حكومة وشعب كوريا وبالأصالة عن نفسي، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات لحكومة وشعب الكويت، متمنين لهم احتفالات سعيدة.
وتابع: تكن جمهورية كوريا احتراما كبيرا لعلاقتها مع الكويت، وعلى وجه الأخص فإن العام الحالي يعد بالغ الأهمية حيث يصادف حلول الذكرى الـ 45 على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والذكرى الـ 60 للتعاون في مجال الطاقة بينهما.
اليابان
بدوره، قدم سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري خالص التهاني وأطيب التمنيات بدوام التطور والازدهار للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
وأضاف ياسوناري: نفخر بأن اليابان كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت في عام 1961 وأقامت علاقات ديبلوماسية معها، ولطالما وقف البلدان جنبا إلى جنب في مواجهة المصاعب والأزمات، إضافة إلى ذلك، فإن التبادل الشعبي يتزايد بشكل مطرد في مختلف المجالات تماشيا مع العلاقات الديبلوماسية والتجارية المتميزة.
تركيا
ومن جانبها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز: بالنيابة عن سفارتي والجالية التركية في الكويت، أتقدم بالتهاني القلبية لقيادة وحكومة وشعب الكويت، ونتمنى للكويت دوام الرخاء والأمن والإنجازات الرائعة.
وأضافت سونمز: نقدر صمود وتضحيات الشعب الكويتي في الدفاع عن سيادته، ومما يعكس تاريخنا المشترك واحترامنا، المتبادل، وتركيا والكويت تتمتعان بصداقة عميقة وشراكة قوية، وتزدهر في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة، وبينما نحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية، فإننا ملتزمون بمواصلة تعزيز علاقتنا من أجل السلام والازدهار الإقليميين.
الأرجنتين
وتقدمت سفيرة الأرجنتين لدى البلاد كلوديا أليخاندرا زامبيري بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت، مضيفة ان الذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير تحمل أهمية كبيرة، لأنها تمثل صمود وإصرار الشعب الكويتي، فضلا عن الالتزام الثابت بالحرية والسيادة، مشيدة بالعلاقات الديبلوماسية طويلة الأمد بين الكويت والأرجنتين، والتي ازدهرت منذ إنشائها في 1968.
الهند
وقال السفير الهندي آدرش سويكا بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، وخاصة الجالية الهندية في الكويت، أتقدم بتحياتي الحارة لقيادة وحكومة وشعب الكويت وأغتنم هذه الفرصة لأنقل أطيب تمنياتي بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.
إيران
من جانبه، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي: يحتفل الشعب الكويتي الشقيق هذه الأيام بعيدي الاستقلال والتحرير، متمنيا للكويت وشعبها دوام التوفيق والازدهار، مضيفا: كلنا أمل في أن نشهد ارتقاء العلاقات الودية بين بلدينا الجارين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت.
واختتم حديثه بالقول: نبارك لإخواننا في الكويت هذه الأعياد البهيجة، ندعو العلي القدير أن نشهد المزيد من الترابط بين بلدينا الجارين المسلمين لما فيه خير أمتنا الإسلامية المجيدة.
زبيدوف: تعاون وثيق بين طاجيكستان والكويت
زبيد الله زبيدوف
أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف عن تمنياته للكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، مشيدا بالخطى الواثقة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في بناء الدولة وتنميتها في جميع المجالات.
وأضاف: العقود السابقة أثبتت عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين طاجيكستان والكويت، وقدرتهما على مواجهة مختلف التحديات المشتركة، مضيفا: تتمتع طاجيكستان والكويت بتعاون وثيق على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف مبني على احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع.
طهبوب: الكويت داعم وسند قوي للقضية الفلسطينية
رامي طهبوب
قال عميد السلك الديبلوماسي العربي السفير الفلسطيني رامي طهبوب: يشرفني أن ارفع بالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في كويت العرب وبالأصالة عن نفسي وباسم جميع العاملين في سفارة فلسطين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي العزيز بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية.
وتابع طهبوب: وفي هاتين المناسبتين الغاليتين، نقف إجلالا واحترما وحبا لكويت العرب والإنسانية، الكويت التي تقف داعما وسندا قويا مع قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر جزءا أصيلا في السياسة الخارجية الكويتية التي لم تكل أو تمل في حمل قضية فلسطين على أكتافها خاصة في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة المحاصر وعموم فلسطين المحتلة.
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