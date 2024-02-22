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الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتخابات ستقام بنفس الدوائر والصوت الواحد

2/22/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تعـديــل الدوائر الانتخابيـة
أو عدد الأصوات.
وقال العجمي لـ «كونا» إن الحكومة لم تقم بدراسة أي مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا توجد لديها نية لتعديلها، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة وبنظام الصوت الواحد.

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