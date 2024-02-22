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اليوسف الأمير حريص على رفع قدرة وجاهزية القوات المسلحة

2/22/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف حرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على رفع كفاءة وقدرة وجاهزية القوات المسلحة ورجال الأمن، متمنيا أن يكونوا عند ثقة سموه، ما يستوجب بذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن الوطن.
جاء ذلك خلال حفل اختتام بطولة النخبة العالمية لفرق الاقتحام «8» صباح أمس بحضور الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من سفراء الدول المشاركة وكبار قيادات وزارة الداخلية الحاليين والمتقاعدين وممثلي الجهات المشاركة، حيث أقيمت البطولة خلال الفترة من 18 حتى 22 من شهر فبراير الجاري في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية إلى جانب الكويت. وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن فخره بفوز الفريق الكويتي في المسابقة، واعتزازه بالمستوى الراقي والمتميز والاحترافي الذي أظهره المشاركون في المسابقة، ونقل للمشاركين تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وأكد أن هذا التجمع العالمي في مسابقة واحدة يساهم في توطيد العلاقات بين فرق الدول المشاركة وتبادل الخبرات ومعرفة ما هو حديث من حيث المهام وتطور أسلوب الجريمة في الدول العالمية ورفع الروح المعنوية والتنافسية لدى العناصر لإبراز أفضل ما توصلت إليه الفرق وتطورها للحفاظ على أمن الدول والأوطان. وأضاف: «إن ما شهدناه من تميز واحترافية في الأداء ما كان ليتحقق لولا جهود المشاركين وحرصهم على التدريب المتواصل الذي يعد الركيزة والعنصر الأساسي للتفوق»، موجها الشكر والتقدير الى الدول المشاركة في المسابقة ورحب بهم في الكويت، كما وجه تحية إلى شهداء الوطن الأبرار التي تحمل المسابقات والمنافسات أسماءهم تخليدا لذكراهم العطرة وما قدموه من تضحيات للوطن. بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، الحرص على تطوير عناصر الأمن لمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تسعى لتطوير نفسها بهدف زعزعة أمن الدول والشعوب تحقيقا لأهدافها الشيطانية، مشيرا إلى أن هذه المسابقة لها أهمية بالكشف عن مدى جاهزية القوات الأمنية لدى الدول الشقيقة والصديقة ومدى مواكبة المعدات المستخدمة لديها لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وفيما تضمنت المسابقة سيناريوهات تحاكي الواقع في عملية الاقتحام وتخليص الرهائن وتهدف إلى التحدي وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية في الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة، كشف عريف الحفل عن توجه إدارة القوات الخاصة إلى عقد مؤتمر دولي خلال الفترة المقبلة يركز على تطوير العنصر الأمني ومجابهة الإرهاب.
وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المسابقة وأهدافها في تنمية قدرات المشاركين، إلى جانب مشاهدة عمليات الاقتحام وما تتمتع به الفرق المشاركة من قدرة فائقة واحترافية في التعامل والسيطرة على مجريات الأحداث والتي اتسمت بالسرعة والإتقان، إلى جانب استعراض أسماء وصور الشهداء والمصابين من منتسبي إدارة القوات الخاصة في عمليات إرهابية وأمنية سابقة.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة، حيث حل في المركز الأول فريق وزارة الداخلية الكويتية (إدارة الوحدات الخاصة)، والمركز الثاني فريق فاتياز الروسي، والمركز الثالث فريق صوفيا البلغاري.

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