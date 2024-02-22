اليوسف الأمير حريص على رفع قدرة وجاهزية القوات المسلحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف حرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على رفع كفاءة وقدرة وجاهزية القوات المسلحة ورجال الأمن، متمنيا أن يكونوا عند ثقة سموه، ما يستوجب بذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن الوطن.
جاء ذلك خلال حفل اختتام بطولة النخبة العالمية لفرق الاقتحام «8» صباح أمس بحضور الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من سفراء الدول المشاركة وكبار قيادات وزارة الداخلية الحاليين والمتقاعدين وممثلي الجهات المشاركة، حيث أقيمت البطولة خلال الفترة من 18 حتى 22 من شهر فبراير الجاري في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية إلى جانب الكويت. وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن فخره بفوز الفريق الكويتي في المسابقة، واعتزازه بالمستوى الراقي والمتميز والاحترافي الذي أظهره المشاركون في المسابقة، ونقل للمشاركين تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وأكد أن هذا التجمع العالمي في مسابقة واحدة يساهم في توطيد العلاقات بين فرق الدول المشاركة وتبادل الخبرات ومعرفة ما هو حديث من حيث المهام وتطور أسلوب الجريمة في الدول العالمية ورفع الروح المعنوية والتنافسية لدى العناصر لإبراز أفضل ما توصلت إليه الفرق وتطورها للحفاظ على أمن الدول والأوطان. وأضاف: «إن ما شهدناه من تميز واحترافية في الأداء ما كان ليتحقق لولا جهود المشاركين وحرصهم على التدريب المتواصل الذي يعد الركيزة والعنصر الأساسي للتفوق»، موجها الشكر والتقدير الى الدول المشاركة في المسابقة ورحب بهم في الكويت، كما وجه تحية إلى شهداء الوطن الأبرار التي تحمل المسابقات والمنافسات أسماءهم تخليدا لذكراهم العطرة وما قدموه من تضحيات للوطن. بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، الحرص على تطوير عناصر الأمن لمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تسعى لتطوير نفسها بهدف زعزعة أمن الدول والشعوب تحقيقا لأهدافها الشيطانية، مشيرا إلى أن هذه المسابقة لها أهمية بالكشف عن مدى جاهزية القوات الأمنية لدى الدول الشقيقة والصديقة ومدى مواكبة المعدات المستخدمة لديها لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وفيما تضمنت المسابقة سيناريوهات تحاكي الواقع في عملية الاقتحام وتخليص الرهائن وتهدف إلى التحدي وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية في الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة، كشف عريف الحفل عن توجه إدارة القوات الخاصة إلى عقد مؤتمر دولي خلال الفترة المقبلة يركز على تطوير العنصر الأمني ومجابهة الإرهاب.
وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المسابقة وأهدافها في تنمية قدرات المشاركين، إلى جانب مشاهدة عمليات الاقتحام وما تتمتع به الفرق المشاركة من قدرة فائقة واحترافية في التعامل والسيطرة على مجريات الأحداث والتي اتسمت بالسرعة والإتقان، إلى جانب استعراض أسماء وصور الشهداء والمصابين من منتسبي إدارة القوات الخاصة في عمليات إرهابية وأمنية سابقة.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة، حيث حل في المركز الأول فريق وزارة الداخلية الكويتية (إدارة الوحدات الخاصة)، والمركز الثاني فريق فاتياز الروسي، والمركز الثالث فريق صوفيا البلغاري.
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