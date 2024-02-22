الأنباء تعود ورقيا الثلاثاء والموقع الإلكتروني معكم على مدار الساعة

الأنباء تعود ورقيا الثلاثاء والموقع الإلكتروني معكم على مدار الساعة
التاريخ
2/22/2024 7:26:22 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وعموم الشعب الكويتي الكريم والإخوة المقيمين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير. وبهذه المناسبة، تحتجب «الأنباء» ورقيا يومي الأحد والاثنين مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت)، وتعود الثلاثاء، على ان يتابع الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» العمل على مدار الساعة في رصد ونشر مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا.
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