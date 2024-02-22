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الأنباء تعود ورقيا الثلاثاء والموقع الإلكتروني معكم على مدار الساعة

2/22/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وعموم الشعب الكويتي الكريم والإخوة المقيمين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير. وبهذه المناسبة، تحتجب «الأنباء» ورقيا يومي الأحد والاثنين مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت)، وتعود الثلاثاء، على ان يتابع الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» العمل على مدار الساعة في رصد ونشر مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا.

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