Friday, 23 February 2024 05:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير برامج تعليم ذوي الإعاقة لتلبية احتياجات سوق العمل

2/22/2024 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» عن إجراء دراسة خاصة لتطوير البرامج التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، موضحا ان هناك اجتماعات تنسيقية لمناقشة الدراسة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية بهدف تطوير البرامج التأهيلية والتدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متكاملة تمنح المتدرب المجتاز لها شهادة معتمدة تخوله الدخول إلى سوق العمل. وبين المصدر انه سيتم التركيز على إنشاء ورش متعددة تراعي التغييرات التي تطرأ على احتياجات المجتمع وسوق العمل وبما يتناسب وقدرات مختلف فئات ذوي الإعاقة.

MENAFN22022024000130011022ID1107889042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث