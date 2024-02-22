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الإمارات: 166 طائرة للإغاثة في غزة

2/22/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسيير 166 طائرة تحمل مواد إغاثة خلال 109 أيام ضمن عملية الفارس الشهم 3 بجانب تسيير سفينتي شحن و476 شاحنة عبر البر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

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