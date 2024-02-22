بلينكن: نعمل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة

بلينكن: نعمل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة
التاريخ
2/22/2024 7:19:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "واشنطن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق نار يسمح بإدخال مساعدات".
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