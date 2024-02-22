سموتريتش: لو رفضنا التفاوض مع حماس لاستعدنا المخطوفين
التاريخ
2/22/2024 7:19:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "لو قطع قادة إسرائيل الاتصالات ورفضوا التفاوض مع حركة حماس إلا عبر البارود لاستعدنا المخطوفين منذ وقت طويل".
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