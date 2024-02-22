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أبناء المرحوم سعيد الناصر ينعون خالتهم المربية الفاضلة أمينة محمد الناصر(ام مازن )

2/22/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينعى أبناء سعيد المحمود الناصر ، خالتهم المربية الفاضلة المرحومة أمينة محمد الناصر (ام مازن ).


التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم، وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر يوم الجمعة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ من مسجد ايدون الكبير الى مقبرة البلدة.


تقبل التعازي للرجال يومي الجمعة و السبت في مضافة آل الناصر / ايدون ويومي الاحد و الاثنين للرجال في منزل ابنها مازن الناصر في طبربور قرب قرية الأطفال وللنساء في منزل زوجها المرحوم القاضي محمد الناصر في عمان / طبربور إسكان القضاة عمارة ٣ - من يوم الجمعة بعد صلاة العصر.


إنا لله وإنا إليه راجعون

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