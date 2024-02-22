أبناء المرحوم سعيد الناصر ينعون خالتهم المربية الفاضلة أمينة محمد الناصر(ام مازن )

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينعى أبناء سعيد المحمود الناصر ، خالتهم المربية الفاضلة المرحومة أمينة محمد الناصر (ام مازن ).



التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم، وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر يوم الجمعة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ من مسجد ايدون الكبير الى مقبرة البلدة.



تقبل التعازي للرجال يومي الجمعة و السبت في مضافة آل الناصر / ايدون ويومي الاحد و الاثنين للرجال في منزل ابنها مازن الناصر في طبربور قرب قرية الأطفال وللنساء في منزل زوجها المرحوم القاضي محمد الناصر في عمان / طبربور إسكان القضاة عمارة ٣ - من يوم الجمعة بعد صلاة العصر.



إنا لله وإنا إليه راجعون