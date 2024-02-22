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جلسة حول الترتيبات التيسيريّة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة

2/22/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول "الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي وذوات الإعاقة في الأماكن العامة".

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات نقاشية يعقدها المركز لتطوير منهجية التقرير السنوي وشموليتها لتسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي قابل للتطبيق.

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