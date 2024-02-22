جلسة حول الترتيبات التيسيريّة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة

جلسة حول الترتيبات التيسيريّة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة
التاريخ
2/22/2024 3:12:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول "الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي وذوات الإعاقة في الأماكن العامة".
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات نقاشية يعقدها المركز لتطوير منهجية التقرير السنوي وشموليتها لتسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي قابل للتطبيق.
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