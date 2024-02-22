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رئيس الوزراء يستقبل وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار العُماني

2/22/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان الشَّقيقة قيس بن محمَّد اليوسف والوفد المرافق له.


وأكَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السَّقَّاف، والسَّفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرَّحمن العجيلي، المكانة الخاصَّة التي تحظى بها سلطنة عُمان لدى الأردن، والتي تجسِّدها العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين والقيادتين الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد.


وأشار الخصاونة إلى أهميَّة البناء على نتائج الزِّيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى سلطنة عُمان الشَّقيقة ولقائه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ من أجل توسيع آفاق التَّعاون والتَّبادُل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشَّقيقين، مشيداً بجهود فريق العمل الأردني – العُماني الذي يتابع مخرجات هذه الزِّيارة وبلورتها بصورة اتِّفاقات تشمل عدداً من المجالات ذات الأهميَّة.

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