تعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة إجراء التعيينات التالية :
-العميد رامي الدباس مساعداً لمدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية.
-العميد علي الزعبي مساعداً لمدير الأمن العام للقضائية.
-العميد جهاد القضاة مفتشاً عاماً.
-العميد سالم الشماسين مساعداً لمدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب.
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