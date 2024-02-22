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تعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

2/22/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة إجراء التعيينات التالية :
-العميد رامي الدباس مساعداً لمدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية.
-العميد علي الزعبي مساعداً لمدير الأمن العام للقضائية.
-العميد جهاد القضاة مفتشاً عاماً.
-العميد سالم الشماسين مساعداً لمدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب.

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