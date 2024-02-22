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سؤال نيابي حول عدم انضمام المملكة للدعوى المقدمة ضد الاحتلال

2/22/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيًا، للحكومة، حول مرافعات الأردن أمام محكمة العدل الدولية عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل عطية في سؤاله، عن سبب عدم انضمام الأردن للدعوى المقدمة بحق الاحتلال الإسرائيلي أسوة ببعض الدول كـ"نيكاراغوا" لا سيما وأنّ التصريحات الحكومية تتحدث عن مرافعات شفهية مسموحة لكافة الأعضاء في المحكمة.
كما دعا إلى الكشف عن الدور الأردني حيال تقديم دولة جنوب أفريقيا طلبًا مستعجلًا حول الحديث عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح.
وفي ما يلي نص السؤال النيابي:




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