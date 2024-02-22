الجيش الأمريكي يسقط 6 طائرات مسيّرة في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي يسقط 6 طائرات مسيّرة في البحر الأحمر
التاريخ
2/22/2024 3:12:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، الخميس، إسقاط 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت القيادة الوسطى في بيان إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين أصابا سفينة مملوكة لبريطانيا وسببا أضرارا طفيفة".
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