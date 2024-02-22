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الجيش الأمريكي يسقط 6 طائرات مسيّرة في البحر الأحمر

2/22/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، الخميس، إسقاط 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت القيادة الوسطى في بيان إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين أصابا سفينة مملوكة لبريطانيا وسببا أضرارا طفيفة".

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