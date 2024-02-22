صفارات الإنذار تدوي في مفلسيم ونير عام بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في مفلسيم ونير عام بغلاف غزة
التاريخ
2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة، الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في مفلسيم ونير عام في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.
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