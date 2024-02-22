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صفارات الإنذار تدوي في مفلسيم ونير عام بغلاف غزة

2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة، الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في مفلسيم ونير عام في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

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