الاحتلال: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم
التاريخ
2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بناء على اعتبارات عسكرية وأمنية بحتة.
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