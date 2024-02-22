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الاحتلال: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم

2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بناء على اعتبارات عسكرية وأمنية بحتة.

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