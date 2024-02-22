الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد في زيارة خاصة إلى الرياض.
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