تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة
التاريخ
2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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