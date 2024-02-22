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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

2/22/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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