18 شهيدا وعشرات الإصابات بغارات للاحتلال وسط غزة

18 شهيدا وعشرات الإصابات بغارات للاحتلال وسط غزة
التاريخ
2/22/2024 3:12:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتقى 18 شهيدا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات للاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة منازل وسط قطاع غزة.
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