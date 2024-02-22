Friday, 23 February 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18 شهيدا وعشرات الإصابات بغارات للاحتلال وسط غزة

2/22/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتقى 18 شهيدا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات للاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة منازل وسط قطاع غزة.

MENAFN22022024000208011052ID1107888590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث