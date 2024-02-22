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ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة في غزة

2/22/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلت به بيربوك من مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

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