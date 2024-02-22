ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة في غزة

ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة في غزة
التاريخ
2/22/2024 3:12:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلت به بيربوك من مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
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