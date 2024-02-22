الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتخابات المقبلة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات.
وقال العجمي لـ «كونا» إن الحكومة لم تقم بدراسة أي مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا يوجد لديها أي نية لتعديلها، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد.
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