مصر.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقتل المسؤول العسكري اليمني

أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة 5 مصريين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، اللواء حسن العبيدي، وحملت القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة تلقت يوم 18 فبراير الجاري إخطارًا بالعثور على جثمان مسؤول عسكري يمني مقتولاً داخل شقته بالجيزة، وبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة سيدتين ورجلين بدافع السرقة، وتمكنت الشرطة من ضبط الأربعة، وقالت إنهم اعترفوا بالجريمة، ودلوا على مكان المسروقات التي كانت بصحبة سيدة ثالثة، وتبين أنها على معرفة بالجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على جثة مدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، اللواء حسن بن جلال العبيدي، مقيدًا من الأيدى والأرجل ومشنوقا، في شقته بأحد الشوارع المتفرعة من شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.