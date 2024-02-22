السناني: ميلوش يحفز عقلية الفوز لدى لاعبي الوصل ومواجهة الإمارات في الدوري تختلف عن الكأس

أعرب خالد السناني حارس مرمى الوصل، عن أمنيته بأن يواصل فريقه تقديم الأداء القوي والانتصارات عندما يحل ضيفاً على فريق الإمارات السبت المقبل، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الوصل يدخل جميع مبارياته بعقلية تحقيق الفوز، وكشف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب ميلوش ميلوييفيتش، دائماً ما يحفز اللاعبين ويدفعهم قبل كل مباراة إلى النصر.

وتوقع السناني، مباراة صعبة أمام فريق الإمارات، وأكد أنها ستكون مختلفة تماماً عن مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحقق فيها الوصل الفوز بنتيجة كبيرة 7-1، مشيراً إلى أن مباريات الدوري تختلف عن الكؤوس، وإلى أن مواجهة الفريقين في الجولة الأولى للدوري انتهت بفوز الوصل بصعوبة 1-0، في 19 أغسطس 2023، على استاد زعبيل.

وأوضح حارس مرمى الوصل، أن جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على كاهلهم، ويسعون إلى تقديم أقصى ما لديهم في جميع المباريات سعياً إلى تحقيق الانتصارات، وتعزيز النجاحات التي يعيشها الوصل هذا الموسم، ويتضمن طموح الوصل في المرحلة المقبلة، المحافظة على صدارة ترتيب الدوري، والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتجاوز الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

سجل متميز

وتجدر الإشارة إلى أن الوصل ينفرد بكونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، بعدما لعب 19 مباراة، وحقق الفوز في 16، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 59 هدفاً بمعدل 3.1 أهداف في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه 21 هدفاً بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة.

وحقق الوصل الفوز في 10 مباريات بالدوري، وتعادل في 3 مباريات، ويتصدر المسابقة برصيد 33 نقطة، وفاز في 5 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وآخرها الفوز على ضيفه الوحدة 2-1 في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي، وينتظر تحديد موعد لقاء الإياب، والفوز أخيراً على فريق الإمارات، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي تقام مبارياته يومي 2 و3 أبريل المقبل.





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