غداً.. ديربي الإمبراطور والعميد بدوري رجال اليد

يستضيف النصر في السابعة من مساء الغد، الوصل في مواجهة من العيار الثقيل في ديربي بر دبي بدوري اليد، في مباراة يخوضها الفريقان بطموح الفوز لتحسين موقعهما بسلم الترتيب العام حيث يخوض النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وتستكمل الجولة بعد غداً بمواجهتين يحل في الأولى الشارقة المتصدر 15 نقطة ضيفاً على العين الخامس برصيد 13 نقطة، وفي الثانية يستقبل دبا الحصن الثامن برصيد 5 نقاط فريق الجزيرة الثالث برصيد 14 نقطة وتم تأجيل مباراة شباب الأهلي ومليحة لمشاركة الأول في السوبر الإماراتي السعودي ومليحة في بطولة الأندية الخليجية الـ 40 التي تحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 25 فبراير ولغاية 5 مارس 2024.

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