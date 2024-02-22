غداً.. ديربي الإمبراطور والعميد بدوري رجال اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف النصر في السابعة من مساء الغد، الوصل في مواجهة من العيار الثقيل في ديربي بر دبي بدوري اليد، في مباراة يخوضها الفريقان بطموح الفوز لتحسين موقعهما بسلم الترتيب العام حيث يخوض النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وتستكمل الجولة بعد غداً بمواجهتين يحل في الأولى الشارقة المتصدر 15 نقطة ضيفاً على العين الخامس برصيد 13 نقطة، وفي الثانية يستقبل دبا الحصن الثامن برصيد 5 نقاط فريق الجزيرة الثالث برصيد 14 نقطة وتم تأجيل مباراة شباب الأهلي ومليحة لمشاركة الأول في السوبر الإماراتي السعودي ومليحة في بطولة الأندية الخليجية الـ 40 التي تحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 25 فبراير ولغاية 5 مارس 2024.
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