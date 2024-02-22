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بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام غداً

2/22/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد شواطئ دبي غداً وبعد غدٍ تنظيم بطولة دبي الدولية الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك ( دبي مصل بيتش) والرياضات المصاحبة والتي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وذلك بمشاركة قياسية تصل إلى 300 لاعب من 58 دولة حول العالم وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون درهم إماراتي مما يجعلها واحدة من أكبر البطولات التي تنظم في الإمارات سنوياً وتقام البطولة في فندق الحبتور ريزرت في دبي.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لمواصلة النجاح الذي تحققه بناء الأجسام الإماراتية مؤكداً أن اتحاد اللعبة لن يدخر الجهود للمساهمة في نجاح جميع البطولات التي تقام تحت إشرافه واصفاً بطولة دبي الشاطئية أنها إحدى البطولات النوعية التي تشهدها الإمارات سنوياً ومثمناً الجهود الهادفة لنجاح البطولة.

جاهزية
بدوره أكد باسم الجواهري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق البطولة في كافة المجالات التنظيمية والإدارية ومبيناً أن المنافسات ستتضمن إقامة
67 وزناً تنافسياً للشباب والرجال والسيدات في بناء الأجسام والفيزيك .

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