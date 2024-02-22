انطلاقة مثيرة للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب (كاراتيه 1 يوث لييج) في نسختها الثانية في الفجيرة، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية للكاراتيه وبمشاركة 78 دولة منها 14 دولة عربية.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره لدولة الإمارات على التعاون المثمر مع «الاتحاد الدولي» مؤكداً أن الإمارات أصبحت داعماً قوياً يسهم بجهود كبيرة من خلال اللواء«م» ناصر الرزوقي في إنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم مثنياً على جهود رجال مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا وكافة العاملين بالبطولة.

وأكد اللواء«م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه للشباب دائماً تكون صعبة للغاية لجميع اللاعبين لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي من أجل التنافس على المشاركة في أولمبياد داكار للشباب بالسنغال.

بدأت منافسات اليوم بفئة تحت 21 سنة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه وتتضمن منافسات اليوم الثاني منافسات فئة الشباب ومنافسات اليوم الثالث فئة الناشئين كما يتضمن اليوم الرابع والأخير منافسات فئة الأشبال تحت 14 سنة مع حفل الختام

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز