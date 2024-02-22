28 معاملة فقط بتراجع 10 صفقات عن العام الماضي..«ميركاتو شتاء 2024» الأكثرهدوءاً على مستوى «المحترفين»



شهدت فترة قيد وانتقالات اللاعبين الشتوية التي استمرت 30 يوماً، وانتهت أول من أمس،تراجعاً كبيراً في عدد الصفقات والانتدابات،مقارنة بالمواسم الخمسة الأخيرة، في إشارة إلى أن إدارات الأندية أصبحت أكثر هدوءاً في «الميركاتو الشتوي» والذي تعمل خلاله على سد النقص بصفقات محدودة، بخلاف «الميركاتو الصيفي» الذي يشهد نشاطاً مكثفاً من جميع الأندية قبل انطلاق الموسم.

وحسب الإحصائيات الرسمية من اتحاد الكرة،فإن«شتاء 2020» شهد إجمالي 302 صفقة منها 103 وسط أندية المحترفين تعتبر الأعلى وتجعله الشتاء الأكثر نشاطاً، وشهد«شتاء 2021»، 352 معاملة منها 45 لأندية المحترفين، كما شهد «شتاء 2022»، 702 معاملة من بينها 45 للمحترفين، وفي«شتاء 2023»، تحركت الأندية بعدد 438 معاملة منها 48 صفقة في دوري الأضواء.

أما«ميركاتو الشتاء»في 2024 فشهد تراجعاً في صفقات المحترفين وبلغ 38 معاملة فقط أي أقل بعدد 10 صفقات مقارنة بالشتاء الماضي.

وفي الوقت نفسه شهد «الميركاتو» ارتفاعاً كبيراً في إجمالي الصفقات مقارنة بالمواسم الماضية باستثناء شتاء العام قبل الماضي الذي تفوق عليه في عدد الصفقات، حيث بلغ إجمالي الصفقات الأخيرة 631 معاملة«منها 38 للمحترفين»، وتوزعت صفقات الأندية بين التعاقد مع 16 لاعباً مواطناً، و 6 مقيمين، و 2 مواليد وتم التعاقد مع 14 لاعباً أجنبياً.

ويعتبر تراجع حركة أندية المحترفين في الميركاتو، مؤشراً إيجابياً إلى رضاء الأندية عن مردود اللاعبين في النصف الأول من الموسم، ورغبتها أيضاً في الاستقرار الفني بعدم إجراء تعديلات عديدة في صفوفها مع منح الثقة للقدامى والفرصة لكل لاعب لم ينجح في تأكيد جدارته حتى نهاية الموسم لإظهار قدراته وإثبات وجوده.

ترشيد



إضافة إلى أن عدم اندفاع الأندية في إلغاء عقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة يساعدها في ترشيد الصرف المالي، ما يؤكد أن الهدوء الذي تميزت به إدارات الأندية يحقق لها العديد من المكاسب ويؤكد تطورها وتعاملها الاحترافي في التعامل مع ملف التعاقدات.





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