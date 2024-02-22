220 طالباً في مهرجان أبوظبي للريشة الطائرة





شارك 220 طالباً وطالبة من 19 مدرسة من مدارس أبوظبي في مهرجان أبوظبي للريشة الطائرة، الذي نظمه نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، بهدف اكتشاف المواهب.

حضر فعاليات المهرجان، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ونورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب المجلس، وحمد عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وأشادت نورة الجسمي بنجاح المهرجان ومساهمته في نشر اللعبة والتعريف بها بين طلاب المدارس لزيادة قاعدة الممارسين، وقالت: المهرجان شهد تفاعلاً إيجابياً من الأطفال الذين يعدون مستقبل الريشة الطائرة.

وأكد طلال الهاشمي أن المهرجانات تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الفنية للأندية التخصصية والمتمثلة أساساً في اكتشاف المواهب وصقلها لتمثيل الدولة في مختلف البطولات مستقبلاً، فضلاً عن الجانب المجتمعي وإعطاء الفرصة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين النشء، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي لألعاب المضرب يقوم بمبادرات متميزة ونرى تقدماً ملحوظاً في تطوير اللاعبين من أجل إعداد أبطال يحققون إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية.

وقال حمد عبدالله المحياس إن نادي أبوظبي لألعاب المضرب يركز على العناصر صغيرة السن لاكتشاف المزيد من المواهب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باعتبارها نمط حياة صحياً.

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