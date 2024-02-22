انتصار الريش وجيمي كاميرو في بطولة كأس للا مريم للغولف



تشارك انتصار الريش وجيمي كاميرو لاعبتا منتخب الغولف في بطوله كأس للا مريم بنسختها الـ 27 في المغرب، كما تشارك بالبطولة النجمة المغربية مها الحديوي، أول امرأة عربية تحصل على فرصة اللعب في الجولة الأوروبية للسيدات.



وقادت انتصار الريش المنتخب للانتصارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للغولف في ديسمبر الماضي ونالت الميدالية الذهبية الفردية، وجاء الإنجاز بعد وقت قصير من تمثيل الإمارات في بطولة العالم للهواة، والتي أقيمت للمره الأولى بالشرق الأوسط بنادي أبوظبي للغولف في أكتوبر الماضي.



وعبرت انتصار الريش عن سعادتها بالمشاركة في البطولة المغربية، وأشادت بدعم اتحاد الإمارات للغولف، وقالت: تحسن مستواي بشكل كبير منذ انضمامي إلى المنتخب، وذلك بفضل المرافق والملاعب العالمية والمدربين، وقالت: رفع علم الإمارات في جولة غولف احترافية حلمي.



وأضافت: بدعم الاتحاد سأتمكن في الحصول على مكان لي في الجولة الأوروبية للسيدات أو الجولة الأمريكية للسيدات في المستقبل.

ويتواجد في المغرب كل من اللواء عبد الله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد لحضور البطولة ومتابعة اللاعبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز