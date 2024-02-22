تدشين مدارس السيتي في عجمان



أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم، عن تدشين أول موقع لها في عجمان،ويستضيفه نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان وتقام الحصة التدريبية الأولى يوم 4 مارس

المقبل في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، بقيادة المدرب لويس بارلو، الذي يحمل رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ب)،يدرب في الإمارات منذ ست سنوات.

استقطاب

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن تدشين مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، يهدف لاستقطاب أكفأ المدارس والأساليب التدريبية العالمية لتدريب وتطوير مهارات البراعم والناشئين، في إطار تعزيز جودة الحياة في عجمان.

وأوضح أن نادي الشرطة والرياضة بعجمان حرص على اختيار نادي مانشستر سيتي لكفاءته العالية في التدريب، وامتلاكه مدربين أكفاء بخبرات وشهادات معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما يتواءم مع رؤية النادي في الارتقاء بالمستوى الرياضي للناشئين في الإمارة، وقال: من أهم أهداف تدشين الأكاديمية هو استثمار مهارات الشباب وتطويرها واستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، ولتكون رافداً بالرياضيين الناشئين والبراعم للنوادي المحلية بما يعزز جودة الحياة ويدعم تطوير القطاع الرياضي في الإمارة.

وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة السيتي لكرة القدم: من خلال توسيع مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، يمكننا أن نقدم فرصة ممارسة كرة القدم لعدد أكبر من الأطفال في بيئة ممتعة وودية وآمنة،ونسعد بتوسع مدارس السيتي في جميع أنحاء دولة الإمارات،وفخورون بالشراكة الجديدة التي تجمعنا مع شرطة عجمان ونادي الشرطة للرياضة والرماية المميز بمرافقه.

تميز

الجدير بالذكر أن مدارس السيتي لكرة القدم تأسست عام 2012، وتتميز بفريق من المدربين الخبراء المؤهلين في عالم كرة القدم، والذين يعملون وفقاً لأعلى معايير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم،وتقدم دورات تدريبية لأكثر من 3.000 طفل في أبوظبي ودبي أسبوعياً،وتمنح المدارس،الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 18 عاماً الفرصة لتطوير مهاراتهم الكروية والاجتماعية.

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