Friday, 23 February 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يقيم قرية أولمبية لمقار الاتحادات الرياضية على مساحة 200 دونم

2/22/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقيم العراق، قرية أولمبية نموذجية تضم مقار دائمية لغالبية الاتحادات الرياضية، على مساحة تبلغ 200 دونم في مدينة بسماية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم لمقار الاتحادات الرياضية، بعد لقاء جمعه مع حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار في العراق.

وتمثل القرية الأولمبية، تتويجاً عملياً لنهج اللجنة الأولمبية العراقية في الارتقاء بالواقع الرياضي، عبر معالجة المعوقات، التي يبرز من بينها ما يتعلق بعدم توفر مقار بمواصفات رياضية نموذجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107888465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث