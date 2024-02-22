العراق يقيم قرية أولمبية لمقار الاتحادات الرياضية على مساحة 200 دونم

يقيم العراق، قرية أولمبية نموذجية تضم مقار دائمية لغالبية الاتحادات الرياضية، على مساحة تبلغ 200 دونم في مدينة بسماية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم لمقار الاتحادات الرياضية، بعد لقاء جمعه مع حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار في العراق.

وتمثل القرية الأولمبية، تتويجاً عملياً لنهج اللجنة الأولمبية العراقية في الارتقاء بالواقع الرياضي، عبر معالجة المعوقات، التي يبرز من بينها ما يتعلق بعدم توفر مقار بمواصفات رياضية نموذجية.

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