Friday, 23 February 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غداً .. انطلاق مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

2/22/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنطلق غداً في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي السابع لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة أبوظبي ويستمر يومين.

يأتي المؤتمر في إطار التزام الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة لمقاومة المضادات الحيوية ويهدف إلى توفير بيئة حاضنة للخبراء والمختصين تدعم تطوير الخدمات الصحية وترسيخ مبدأ الاهتمام بالتعليم المستمر والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

ويستقطب المؤتمر - الذي ينعقد تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - أكثر من 600 من الأطباء الاستشاريين الممرضين والفنيين من داخل الإمارات ومن 18 دولة بالإضافة إلى مشاركة 15 شركة بارزة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية تعنى بمكافحة مقاومة الميكروبات.

ويشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 38 متحدثًا من الخبراء العالميين وسيتم خلاله تقديم 32 محاضرة متخصصة وورش عمل تفاعلية.

وأشارت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق رئيسة المؤتمر استشارية أمراض باطنية في مستشفى الكويت بدبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع الخبراء لمناقشة التحديات الحالية واستكشاف أحدث البحوث والإبتكارات في مجال مضادات الميكروبات.

وأضافت أن الحدث يوفر للمشاركين فرصة فريدة لتبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الحوار البنّاء وتبني إستراتيجيات علاجية جديدة.

وبينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تودي بحياة 700 ألف شخص سنويًا مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 تبرز أهمية مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة الميكروبات بنسخته السابعة في تعزيز الوعي وتطوير الكفاءات الطبية لمواجهة هذا التحدي العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107888464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث