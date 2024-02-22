غداً .. انطلاق مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات



تنطلق غداً في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي السابع لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة أبوظبي ويستمر يومين.

يأتي المؤتمر في إطار التزام الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة لمقاومة المضادات الحيوية ويهدف إلى توفير بيئة حاضنة للخبراء والمختصين تدعم تطوير الخدمات الصحية وترسيخ مبدأ الاهتمام بالتعليم المستمر والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

ويستقطب المؤتمر - الذي ينعقد تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - أكثر من 600 من الأطباء الاستشاريين الممرضين والفنيين من داخل الإمارات ومن 18 دولة بالإضافة إلى مشاركة 15 شركة بارزة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية تعنى بمكافحة مقاومة الميكروبات.

ويشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 38 متحدثًا من الخبراء العالميين وسيتم خلاله تقديم 32 محاضرة متخصصة وورش عمل تفاعلية.

وأشارت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق رئيسة المؤتمر استشارية أمراض باطنية في مستشفى الكويت بدبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع الخبراء لمناقشة التحديات الحالية واستكشاف أحدث البحوث والإبتكارات في مجال مضادات الميكروبات.

وأضافت أن الحدث يوفر للمشاركين فرصة فريدة لتبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الحوار البنّاء وتبني إستراتيجيات علاجية جديدة.

وبينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تودي بحياة 700 ألف شخص سنويًا مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 تبرز أهمية مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة الميكروبات بنسخته السابعة في تعزيز الوعي وتطوير الكفاءات الطبية لمواجهة هذا التحدي العالمي.

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