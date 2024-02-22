«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستعرض تميزه في جراحات القلب

كشف أطباء معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في «كليفلاند كلينك أبوظبي» أن عام 2023 شهد إجراء 521 عملية قلب مفتوح جراحية معقدة، و119 عملية استبدال للصمام الأبهري بالقسطرة، وأكثر من 430 عملية زراعة للصمام الأبهري عبر القسطرة، ومنذ عام 2018 تم إجراء ما يقارب 3000 عملية قلب مفتوح كبرى، إلى جانب إجراء 35 زرع مضخة اصطناعية ناجحة، و20 عملية زراعة قلب، 8 منها أجريت خلال الأشهر الثمانية الماضية، ويتم تسجيل تلك النتائج دولياً لدى جمعية جراحي الصدر (STS)، ومقارنتها بالمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية وجولة استطلاعية، نظمها المستشفى، أول من أمس، للوقوف على أحدث الابتكارات والإجراءات والخدمات عالية المستوى، التي تقدم في المعهد، حيث تم اختيار المعهد مؤخراً من قبل دائرة الصحة- أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتور غوبال باتناغار، رئيس معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية، والدكتور أشرف العزوني، استشاري طب القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمود طرينة، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية بالإنابة، والدكتور روني شنتوف، مدير قسم الأوعية الدموية، والدكتور فراس بدر، رئيس قسم قصور القلب وزراعة الأعضاء بالمعهد.

رعاية وحلول

ويضم معهد معهد القلب والأوعية الدموية والصدر، الذي تأسس عام 2015، أشهر أطباء وجراحي القلب في العالم، ويوفر الرعاية والحلول، بدءاً من برامج الوقاية، وصولاً إلى العمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل، ويرتبط المعهد ارتباطاً وثيقاً ببرنامج مستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي احتل المرتبة الأولى في تقديم الرعاية القلبية في الولايات المتحدة لأكثر من 25 عاماً متتالياً، وهو يسهم بذلك في جلب الخبرات والقدرات المتميزة إلى منطقة الشرق الأوسط، ويعد المعهد من بين أفضل المعاهد، التي تستقبل أكبر عدد من المرضى من داخل الدولة والمنطقة.

وقال الدكتور غوبال باتناغار، إن «أقسام المعهد تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في اتخاذ القرار للتنبؤ بالحاجة إلى العمليات الجراحية، بهدف تجنب المضاعفات خاصة في مجال أمراض القلب التداخلية والقسطرة القلبية، مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات في جراحة القلب محدود نظراً لصعوبة الحصول على روبوت مناسب، في حين يمكن توظيف الروبوتات في إجراء بعض عمليات زرع الصمامات، إلا أن معظمها يتم إجراؤها على أيدي الأطباء المختصين»، وأضاف: «أجرينا ثلاث عمليات جراحية ناجحة للطباعة ثلاثية الأبعاد خلال العام الماضي، وهذا يسلط الضوء على قدرتنا على العمل معاً كفريق واحد، وتقديم واحدة من أكثر التدخلات تعقيداً في العمليات الجراحية».

وحول مهام المعهد أشار إلى أنه «مختص بإجراء التدخلات المعقدة لحالات للشرايين التاجية المغلقة أو شديدة التكلس، ويقدم الرعاية لمرضى قصور القلب، الذين يعانون من انخفاض نسبة الضخ، والتعاون مع الأقسام متعددة التخصصات، لتحديد أفضل الطرق لعلاج المرضى، إلى جانب تقديم كافة أشكال جراحة القلب المفتوح والتدخل الجراحي البسيط للمرضى البالغين، بما في ذلك عمليات الشريان التاجي وجراحة إصلاح أو استبدال صمامات القلب».

إنجاز طبي

وقال الدكتور فراس بدر: «تم تخريج مريض شاب كان قد أصيب بفشل قلب نهائي، وكان بانتظار الحصول على قلب مناسب للزراعة لمدة أربعة أشهر، وقام الفريق الطبي بوضعه على مضخات اصطناعية لتغطية فترة الانتظار ثم مباشرة عملية نقل القلب المتبرع به بنجاح، وهو ما يعد إنجازاً طبياً أتمه فريقنا الطبي المتكامل، واليوم يتمتع الشاب بأفضل حالة صحياً، وينعم بحياة طبيعية مع أسرته».

من جانبه قال الدكتور أشرف العزوني: «كثيراً ما أوصى الأطباء في الماضي بإجراء قسطرة لمعرفة مكان الألم وسبب المشكلة، ولكنها لم تكن قادرة تماماً على إظهار مشاكل تشنج الشرايين، وانسداد الأوعية الصغيرة في القلب. واليوم وبفضل التقدم التكنولوجي أصبح بإمكاننا فحص الأوعية الدقيقة، وقياس التشنجات التي يشعر بها المريض، ومعرفة الأسباب الدقيقة لتقديم العلاج المناسب، الذي لم يكن من الممكن الوصول إليه في السابق، من خلال عملية القسطرة التقليدية».

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