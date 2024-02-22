«تعاونية الإمارات» ترصد 35 مليون درهم لتخفيضات رمضان

رصدت جمعية الإمارات التعاونية 35 مليون درهم لتخفيضات شهر رمضان التي تشمل أكثر من 7 آلاف سلعة غذائية ومواد استهلاكية أساسية إيماناً منها بأهمية دورها المجتمعي وللمساهمة في تعزيز روح التضامن من خلال تنفيذ برامج تسوق جاذبة وقيمة تعود بالنفع على المتسوقين.

وصرح محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، أنه سيتم تنفيذ 4 حملات ترويجية خلال شهر رمضان المبارك، تشمل تخفيضات على أكثر من 7 آلاف منتج غذائي وغير غذائي بنسبة تتراوح من 25 إلى 75%، والتي ستبدأ من 22 فبراير الجاري حتى بعد عيد الفطر المبارك، ستشمل هذه الحملات السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والطحين بأنواعه المختلفة.

ولفت إلى أن الجمعية فتحت فرصة البيع بالجملة للمواطنين للمرة الأولى، حيث قررت تسهيل عملية الشراء بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة عند شراء المنتجات بالجملة.

وذكر أن الجمعية فتحت المجال للاستيراد من اليابان وعدد من الدول الأوروبية لاستيراد أكثر من 100 منتج من بينها الكيك والمشروبات الغازية المتنوعة، والبسكويت، وذلك بعد أخذ التغذية الراجعة من المستهلكين حول المنتجات الراغبين في تواجدها في الجمعية.

وقال حسان محمد عدنان مدير أقسام المنتجات الطازجة، إن الجمعية تهتم بتوفير تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة وفي إطار هذا الالتزام، تم توفير أكثر من 50 صنفاً من الخضروات المحلية من مزارع إماراتية.

وأوضح أن الجمعية تعمل على تشجع المزارعين المحليين وتدعمهم بعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم المزارعين المحليين يعزز الاستدامة البيئية ويحمي البيئة المحلية، ما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام، حيث تعمل المزارع المحلية على زراعة الخضروات بمهارة وجودة عالية، مع اتباع معايير صارمة للزراعة المستدامة والسلامة الغذائية، وتتضمن هذه الخضروات الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والكوسا وغيرها الكثير.

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