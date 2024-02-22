مسؤولون يعزون في وفاة محمد ماجد الغرير

قدم مسؤولون واجب العزاء في وفاة محمد بن ماجد بن أحمد الغرير، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج بدبي.

وقدم واجب العزاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.

وأعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشخصيات وأعيان البلاد والمواطنين.

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