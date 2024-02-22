Friday, 23 February 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون يعزون في وفاة محمد ماجد الغرير

2/22/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم مسؤولون واجب العزاء في وفاة محمد بن ماجد بن أحمد الغرير، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج بدبي.

وقدم واجب العزاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.

وأعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشخصيات وأعيان البلاد والمواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107888461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث