اتحاد جدة يعبر نافباخور بثنائية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا

تأهل اتحاد جدة السعودي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في أوزبكستان، انتهت بالتعادل السلبي، ليظفر الفريق السعودي بورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها عامي 2004 و2005.

وتقدم نافباخور بهدف في الدقيقة 25 بهدف عكسي سجله كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد المخضرم، بالخطأ في مرمى فريقه، وتعادل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله للفريق السعودي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واقتنص الاتحاد بطاقة التأهل عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الجورجي توما تاباتادزي، لاعب نافباخور هدفا بالخطأ في مرماه.

وأنهى نافباخور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوفان دوكيتش في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

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