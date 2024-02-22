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إنقاذ مصاب على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية للإمارات (فيديو)

2/22/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفَّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بنجاح، وبالتنسيق مع شرطة دبي، اليوم، مهمة إجلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 24 عاماً، إثر تعرضه لإصابات بليغة
وهو على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية التابعة لدولة الإمارات.

وتمكَّن فريق البحث والإنقاذ، عبر طائرة البحث والإنقاذ، من إجلاء المصاب من على متن السفينة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

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