إنقاذ مصاب على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية للإمارات (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفَّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بنجاح، وبالتنسيق مع شرطة دبي، اليوم، مهمة إجلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 24 عاماً، إثر تعرضه لإصابات بليغة
وهو على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية التابعة لدولة الإمارات.
وتمكَّن فريق البحث والإنقاذ، عبر طائرة البحث والإنقاذ، من إجلاء المصاب من على متن السفينة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.
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