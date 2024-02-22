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مجلس الوزراء المصري يعلن الموافقة على صفقة استثمارية كبرى

2/22/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس على "أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى" من شأنها "زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي"، لكنه لم يحدد طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الجهة التي تم إبرامها معها.

وأردف مدبولي قائلا "المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية".

وذكر أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي" في وقت تضع فيه مصر اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة بالكامل مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

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