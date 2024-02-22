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«نخيل» تبيع وحدات المرحلتين الأوليين بـ«باي فيلاز» خلال ساعات في جزر دبي

2/22/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت شركة نخيل في بيع جميع المنازل المعروضة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «باي فيلاز» في غضون ساعات.

وبشكل إجمالي، سيضم المشروع في جزر دبي أكثر من 500 منزل، يأتي ذلك في ظل ما تشهده دبي من طلب قوي على العقارات خلال العامين الماضيين، مدعومة بتدفق الناس من جميع أنحاء العالم.

واصطف مئات المشترين للحصول على فرصة لشراء منازل فاخرة على الواجهة البحرية، في أحدث مظاهر الإقبال الشديد على عقارات دبي، التي تمتلك أحد أهم أسواق العقارات في العالم، حسب بلومبرغ.

وأطلقت شركة «نخيل» مشروع «باي فيلاز» السكني والحصري على الجزيرة «بي» ضمن «جزر دبي»، وجهة المعيشة الفاخرة والترفيه والسياحة على الواجهة البحرية في دبي. ويتألف المشروع الجديد من فلل الواجهة البحرية، وفلل الحديقة، والمساكن شبه المستقلة، إضافة إلى منازل تاون هاوس تقع جميعها ضمن مجتمع مستقل غني بالمساحات الطبيعية الخضراء.

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