البنك الدولي يكشف حجم الدمار الاقتصادي في غزة بسبب الحرب

أعلن البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب كارثية على البنية التحتية في غزة، مشيرةً إلى أنها تسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام.

وأوضح البنك، في بيان، أن الحرب المستمرة ألحقت أضراراً وخلَّفت دماراً واسعاً في جميع أنحاء القطاع، وكذلك خسائر فادحة في الأرواح.

واندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصاً، ما زال 130 منهم في غزة، بينهم 30 يرجَّح أنهم قُتلوا، بحسب إسرائيل.

وأدت العملية، التي تشنها إسرائيل، إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقال البنك إنه إضافة الى الخسائر البشرية الفادحة، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً في غزة توقفت تماماً.

وأضاف: «منذ بداية النزاع، شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر».

وأشار البنك الدولي إلى التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي ذكر أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80%، من نحو 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليوناً فقط في الربع الاخير.

وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80% يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 24%، مضيفاً أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.

وأضاف أن «كل فرد في غزة تقريباً سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور».

ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي، اليوم، عن منحة بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال.

وقال، في بيان: «ستخصَّص هذه المنحة لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب».