تحلل جثث بمستشفى في غزة.. ومنظمة الصحة تواصل عمليات الإجلاء

كشف مسؤولون فلسطينيون أن جثث مرضى توفوا بدأت تتحلل بمستشفى ناصر في غزة، وسط انقطاع الكهرباء واستمرار الحرب، في حين تستهدف منظمة الصحة العالمية إجلاء المزيد من نحو 140 مريضاً عالقين.

وقال أياديل ساباربيكوف، من منظمة الصحة العالمية، في إيجاز صحفي، اليوم، إن المنظمة وشركاءها نفَّذوا حتى الآن ثلاث عمليات إجلاء من المستشفى الكائن في خان يونس، كان آخرها أمس، مشيراً إلى أنه نُقل خلالها 51 مريضاً إلى جنوب غزة.

وتقول المنظمة إن المستشفى، وهو ثاني أكبر مستشفيات غزة وله أهمية كبيرة في ظل حالة من الشلل تصيب الخدمات الصحية في القطاع، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعاً وأعقبته مداهمة.

وأضاف ساباربيكوف: «ستواصل منظمة الصحة العالمية محاولة إجلاء المرضى المصابين بأمراض وإصابات خطيرة من مستشفى ناصر إلى مستشفيات أخرى في الجنوب، بما في ذلك المستشفيات الميدانية التي أقيمت في رفح»، مؤكداً أنها «مهمة صعبة للغاية وعالية المخاطر».

ولفت إلى أن أعداد المرضى المتبقين في مستشفى ناصر تتغير على مدار الساعة، إذ غادر بعضهم هرباً من القتال بينما توفي البعض بسبب الإصابات.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن 110 مرضى ينتظرون إجلاءهم، لافتةً إلى أن ثمانية مرضى في مستشفى ناصر لقوا حتفهم قبل أربعة أيام بسبب نقص الكهرباء والأكسجين، وأن جثثهم بدأت تتحلل، ما يشكّل خطراً على المرضى الآخرين.

وقال ساباربيكوف إنه عندما نفَّذت منظمة الصحة العالمية عملية الإجلاء، لاحظت وجود أربعة أطباء وممرضين في مستشفى ناصر ونحو 12 من المتطوعين يساعدون الطاقم الطبي في إنقاذ المرضى.

ولم يكن هناك غذاء أو إمدادات طبية أو كهرباء أو أكسجين، ولا يتسنى للطاقم حتى الآن إعادة توصيل المولد الرئيس، ولا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 34 في القطاع الفلسطيني بصورة جزئية أو بالحد الأدنى من الإمكانات، وذلك بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع.