وزراء ومسؤولون مصريون: القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد تدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي للكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز فيصل
القاهرة - 22 - 2 (كونا) -- أكد وزراء ومسؤولون مصريون اليوم الأربعاء أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي لدولة الكويت.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة أدلى بها وزراء ومسؤولون مصريون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركتهم في حفل استقبال أقامته سفارة دولة الكويت لدى مصر ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33.
فمن جانبه هنأ وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.
وأشار إلى التعاون الثنائي بين البلدين من خلال "شراء واستيراد الزيت الخام الكويتي والمنتجات البترولية بعقود واتفاقيات طويلة الأجل بمميزات أفضلية" موضحا أن "هناك شركات كويتية تعمل معنا في قطاع النفط تشارك وتساهم وتستثمر في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج".
وتابع "أننا نعطي هذه الشركات فرص التوسع في مجال النفط والغاز بمصر" مضيفا أن "كل الفرص متاحة للأشقاء في الكويت للدخول في المزايدات المطروحة كافة في مناطق الامتياز الخاصة بالبحث والاستكشاف".
وأعرب الوزير الملا عن سعادته بالشركات الكويتية الموجودة في قطاع النفط بمصر مشيدا بدورها "البناء" مع الجانب المصري.
من جانبه أكد وزير العمل المصري حسن شحاتة عمق العلاقات التي تربط الكويت ومصر مضيفا أن "المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية وتزيد من أواصر التعاون".
وقال إن "التعاون والترابط بين البلدين أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين واستقرار المنطقة".
من جهتها أعربت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني عن خالص تحياتها وتقديرها لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية متمنية دوام التوفيق والخير والرخاء للكويت.
وأضافت أن العلاقات المصرية الكويتية في تطور مستمر ومثمر واصفة إياها "بالتاريخية والمشتركة عبر الأزمنة المختلفة".
وحول التعاون الكويتي المصري في المجالات الثقافية أشارت إلى المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام الذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وثمنت الكيلاني هذه الفعالية الثقافية المهمة التي "تحتضن صفوة المفكرين والأدباء" مشيرة إلى أنها تشجع على الحوار وقبول الآخر ونشر الوعي وتكرس بناء جسور التواصل بين الثقافات في البلاد كافة.
من جانبه عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد عن سعادته بالمشاركة في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية مقدما التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي بهذه المناسبة.
وأكد أبوزيد العلاقة التاريخية بين البلدين على الأصعدة والمستويات الشعبية والرسمية كافة واصفا إياها بأنها "علاقة خاصة جدا عنوانها التضامن والأخوة والاحترام المتبادل والتجانس الكامل بين الشعبين المصري والكويتي".
وأضاف أن "هذا العلاقة تقدم نموذجا للاستقرار والتنمية والرخاء في هذا الإقليم ولها دور وباع في الشرق الأوسط تعبر عن روح التضامن مع أشقائها من الدول العربية في أوقات الأزمات".
وتابع "لذلك نفخر دائما بهذه العلاقة التي تستمر مصر في دعمها والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة العربية".
وقال إن "احتفال هذا العام يعبر عن البهجة التي نشعر بها في القاهرة للولاية الجديدة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" حفظه الله ورعاه مؤكدا أنها "ستدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي لدولة الكويت الشقيقة تحت قيادة حكيمة".
وقال إن "قيادة الكويت الحكيمة سوف تتمكن بكل تأكيد من أن توفر الحماية والأمن والاستقرار لدولة الكويت وشعبها في هذا التوقيت المهم والدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية". (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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