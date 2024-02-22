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وزراء ومسؤولون مصريون: القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد تدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي للكويت

2/22/2024 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز فيصل
القاهرة - 22 - 2 (كونا) -- أكد وزراء ومسؤولون مصريون اليوم الأربعاء أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي لدولة الكويت.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة أدلى بها وزراء ومسؤولون مصريون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركتهم في حفل استقبال أقامته سفارة دولة الكويت لدى مصر ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33.
فمن جانبه هنأ وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.
وأشار إلى التعاون الثنائي بين البلدين من خلال "شراء واستيراد الزيت الخام الكويتي والمنتجات البترولية بعقود واتفاقيات طويلة الأجل بمميزات أفضلية" موضحا أن "هناك شركات كويتية تعمل معنا في قطاع النفط تشارك وتساهم وتستثمر في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج".
وتابع "أننا نعطي هذه الشركات فرص التوسع في مجال النفط والغاز بمصر" مضيفا أن "كل الفرص متاحة للأشقاء في الكويت للدخول في المزايدات المطروحة كافة في مناطق الامتياز الخاصة بالبحث والاستكشاف".
وأعرب الوزير الملا عن سعادته بالشركات الكويتية الموجودة في قطاع النفط بمصر مشيدا بدورها "البناء" مع الجانب المصري.
من جانبه أكد وزير العمل المصري حسن شحاتة عمق العلاقات التي تربط الكويت ومصر مضيفا أن "المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية وتزيد من أواصر التعاون".
وقال إن "التعاون والترابط بين البلدين أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين واستقرار المنطقة".
من جهتها أعربت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني عن خالص تحياتها وتقديرها لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية متمنية دوام التوفيق والخير والرخاء للكويت.
وأضافت أن العلاقات المصرية الكويتية في تطور مستمر ومثمر واصفة إياها "بالتاريخية والمشتركة عبر الأزمنة المختلفة".
وحول التعاون الكويتي المصري في المجالات الثقافية أشارت إلى المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام الذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وثمنت الكيلاني هذه الفعالية الثقافية المهمة التي "تحتضن صفوة المفكرين والأدباء" مشيرة إلى أنها تشجع على الحوار وقبول الآخر ونشر الوعي وتكرس بناء جسور التواصل بين الثقافات في البلاد كافة.
من جانبه عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد عن سعادته بالمشاركة في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية مقدما التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي بهذه المناسبة.
وأكد أبوزيد العلاقة التاريخية بين البلدين على الأصعدة والمستويات الشعبية والرسمية كافة واصفا إياها بأنها "علاقة خاصة جدا عنوانها التضامن والأخوة والاحترام المتبادل والتجانس الكامل بين الشعبين المصري والكويتي".
وأضاف أن "هذا العلاقة تقدم نموذجا للاستقرار والتنمية والرخاء في هذا الإقليم ولها دور وباع في الشرق الأوسط تعبر عن روح التضامن مع أشقائها من الدول العربية في أوقات الأزمات".
وتابع "لذلك نفخر دائما بهذه العلاقة التي تستمر مصر في دعمها والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة العربية".
وقال إن "احتفال هذا العام يعبر عن البهجة التي نشعر بها في القاهرة للولاية الجديدة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" حفظه الله ورعاه مؤكدا أنها "ستدشن مرحلة جديدة من التقدم والرقي لدولة الكويت الشقيقة تحت قيادة حكيمة".
وقال إن "قيادة الكويت الحكيمة سوف تتمكن بكل تأكيد من أن توفر الحماية والأمن والاستقرار لدولة الكويت وشعبها في هذا التوقيت المهم والدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية". (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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