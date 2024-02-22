سفارة دولة الكويت في واشنطن تحتفل بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أقامت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح اليوم الخميس حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن.
ورفعت الشيخة الزين الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وأعربت عن بالغ سرورها واعتزازها بهذه المناسبة في ظل ما حققته دولة الكويت من تقدم وازدهار داعية المولى القدير أن يحفظ بلدنا الكويت الحبيب وأميرها من كل مكروه.
وقالت السفيرة الشيخة الزين الصباح إنه في "ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية يجب ألا ننسى التضحيات والإنجازات التي شكلت قصة بناء وطننا الغالي. وطن لا يقبل إلا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة وشعب ممثل بجميع أطيافه ومكوناته لا يقبل إلا أن يعيش حرا مستقلا".
وأكدت ضرورة "أن تكون لنا اليوم وقفة ونظرة تاريخية لما تم إنجازه خلال ال63 عاما الماضية والتي تعتبر فترة قصيرة مقارنة بدول العالم لكنها بالتأكيد ثمينة بعطاءاتها وإنجازاتها على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهها آباؤنا وأجدادنا".
وأشارت إلى أن المنجزات الكثيرة التي حققتها الكويت على الأصعدة كافة منذ الاستقلال "أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع وصنعت لها مكانة دولية تجسدت بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل".
وقالت إن "الحضور الكثيف والمتميز في حفل اليوم يعكس العلاقات المتنامية التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة". (النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN22022024000071011013ID1107888357
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.