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سفارة دولة الكويت في واشنطن تحتفل بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أقامت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح اليوم الخميس حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن.
ورفعت الشيخة الزين الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وأعربت عن بالغ سرورها واعتزازها بهذه المناسبة في ظل ما حققته دولة الكويت من تقدم وازدهار داعية المولى القدير أن يحفظ بلدنا الكويت الحبيب وأميرها من كل مكروه.
وقالت السفيرة الشيخة الزين الصباح إنه في "ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية يجب ألا ننسى التضحيات والإنجازات التي شكلت قصة بناء وطننا الغالي. وطن لا يقبل إلا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة وشعب ممثل بجميع أطيافه ومكوناته لا يقبل إلا أن يعيش حرا مستقلا".
وأكدت ضرورة "أن تكون لنا اليوم وقفة ونظرة تاريخية لما تم إنجازه خلال ال63 عاما الماضية والتي تعتبر فترة قصيرة مقارنة بدول العالم لكنها بالتأكيد ثمينة بعطاءاتها وإنجازاتها على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهها آباؤنا وأجدادنا".
وأشارت إلى أن المنجزات الكثيرة التي حققتها الكويت على الأصعدة كافة منذ الاستقلال "أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع وصنعت لها مكانة دولية تجسدت بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل".
وقالت إن "الحضور الكثيف والمتميز في حفل اليوم يعكس العلاقات المتنامية التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة". (النهاية)

ا م م / م ع ع




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